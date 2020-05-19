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    19.05.2020 - 07:00 |

    Eğitimde yeni modeller şart

    Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Öğrenci Konseyi Başkanı Türkiz Ateşsaçan ve farklı bölümlerden 13 öğrenci ile çevrimiçi platformda bir araya geldi.

    Eğitimde yeni modeller şart

    Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Öğrenci Konseyi Başkanı Türkiz Ateşsaçan ve farklı bölümlerden 13 öğrenci ile çevrimiçi platformda bir araya geldi. Uzaktan eğitim alan öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dinçer, bu süreçte kendisini teknoloji konusunda geliştirenlerin, iş bulmada avantajlar elde edebileceğine dikkat çekti. Öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayan Dinçer, şöyle konuştu:
    ‘En iyi dördüncü sıradayız’
    “Uzaktan eğitim ile ilgili 17 bin öğrenci arasında yapılan anket sonuçlarına göre 4’inci sırada yer aldık. Salgın süreci bize gösterdi ki dünyada artık, dinamik, çabuk ve uyarlanabilir eğitim sistemleri tasarımlanmak zorunda. Öğrenciler de, üniversitelerinin sunduğu imkanlara ek olarak ,uluslararası üniversitelerin açık kaynaklarından da faydalanmalı.”

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