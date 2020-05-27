Eğlence ve müzik ayağınıza geliyor

ınstıtut français İzmir ‘Live İzmir’ adındaki sanal programıyla vatandaşı pandemi döneminde evlerinden sanatla buluşturuyor. Bu kapsamda yarın düzenlenecek canlı yayın konuğu Zafer Zencirli olacak. Zencirli, müzik, kültür ve sanat sohbetleri eşliğinde, mini performanslar sergileyecek. Dinleyiciler evlerinden çıkmadan eğlence ve müziğin tadını çıkarabilecek.