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    HaberlerEge Haberleri Eğlence ve müzik ayağınıza geliyor
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Eğlence ve müzik ayağınıza geliyor

    ınstıtut français İzmir ‘Live İzmir’ adındaki sanal programıyla vatandaşı pandemi döneminde evlerinden sanatla buluşturuyor.

    Eğlence ve müzik ayağınıza geliyor

    ınstıtut français İzmir ‘Live İzmir’ adındaki sanal programıyla vatandaşı pandemi döneminde evlerinden sanatla buluşturuyor. Bu kapsamda yarın düzenlenecek canlı yayın konuğu Zafer Zencirli olacak. Zencirli, müzik, kültür ve sanat sohbetleri eşliğinde, mini performanslar sergileyecek. Dinleyiciler evlerinden çıkmadan eğlence ve müziğin tadını çıkarabilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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