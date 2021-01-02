Ekibimiz halkın emrinde

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın rahat, güven ve huzur içinde bir yeni yıl tatili geçirmeleri için nöbetçi ekipleri hazır bekletiyor. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da görev başında olacak ekipler, 65 yaş üstü ile acil ihtiyacı olan vatandaşın taleplerini karşılayacak. Vatandaşın her türlü problemi için “Alo 153” acil telefon hattı ile “112 İtfaiye”, “188 Cenaze” ve Büyükşehir DESKİ’nin “185 Çağrı Merkezi” yeni yıl tatili boyunca hizmet verecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süreçte can dostları için de besleme çalışması gerçekleştirildi. Belediyecilik hizmetlerinde aksama yaşanmayacağını kaydeden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Vatandaşlarımızın rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.