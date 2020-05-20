Ekime ara verilmedi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler; kavun-karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini sürdürüyor. Sebze-meyve ekimi yapmaya zorunlu olduklarını belirten, çiftçi İbrahim Ethem Avcı, “Traktörle tarlayı işliyorum. Ekilecek tohumum, dikilecek fidanım var. Biz üretelim ki büyük şehirlerde, kentlerde yaşayanlar kıtlık çekmesin” dedi.