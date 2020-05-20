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    20.05.2020 - 07:00 | | HÜSEYİN EMCAN DHA

    Ekime ara verilmedi

    Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler; kavun-karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini sürdürüyor.

    Ekime ara verilmedi

    Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler; kavun-karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini sürdürüyor. Sebze-meyve ekimi yapmaya zorunlu olduklarını belirten, çiftçi İbrahim Ethem Avcı, “Traktörle tarlayı işliyorum. Ekilecek tohumum, dikilecek fidanım var. Biz üretelim ki büyük şehirlerde, kentlerde yaşayanlar kıtlık çekmesin” dedi. 

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