20.05.2020 - 07:00 | | HÜSEYİN EMCAN DHA
Ekime ara verilmedi
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler; kavun-karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini sürdürüyor.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler; kavun-karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini sürdürüyor. Sebze-meyve ekimi yapmaya zorunlu olduklarını belirten, çiftçi İbrahim Ethem Avcı, “Traktörle tarlayı işliyorum. Ekilecek tohumum, dikilecek fidanım var. Biz üretelim ki büyük şehirlerde, kentlerde yaşayanlar kıtlık çekmesin” dedi.
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.