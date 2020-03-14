14.03.2020 - 00:45 |
Ekipler ara vermiyor
Ödemiş Belediyesi, vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak sosyal tesisler ve şehir için minibüsler dezenfekte edildi. Büyükşehir ile koordineli şekilde yapılan çalışmaların, ortak kullanım alanlarında devam edeceği belirtildi. Mart ayı içinde yapılması planlanan kapalı alan etkinlikleri de iptal edildi.
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Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...