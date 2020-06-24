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    HaberlerEge Haberleri Ekol Göz Menemen’de rotasyon zamanı
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Ekol Göz Menemen’de rotasyon zamanı

    TFF 1. Lig’de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Cenk Laleci’nin rotasyona gideceği öğrenildi.

    Ekol Göz Menemen’de rotasyon zamanı

    TFF 1. Lig’de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Cenk Laleci’nin rotasyona gideceği öğrenildi. Boluspor karşısında kart cezalısı kanat Mustafa Çeçenoğlu’ndan yararlanamayacak Laleci’nin, deneyimli oyuncunun yerine kanatta Tayfun’a şans vereceği öğrenildi. Balıkesirspor maçında galibiyet golünü atan Rıdvan’ı yeniden 11’e döndürmeyi planlayan genç hoca Laleci’nin, Harun’u kızağa çekeceği vurgulandı.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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