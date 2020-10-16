Ekonomi, yeni döneme hazır

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 20’nci akademik yılına 9 bini aşkın öğrencisiyle online olarak başladı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Öğrenci Konseyi Fahri Üyesi Oğuzhan Yıldırım, yeni dönemin ilk gününde tüm öğrenciler adına Atatürk büstüne çelenk sundu. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilere üniversitenin Youtube kanalı aracılığıyla seslendi. Üniversite olarak yeni döneme en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Özgener, “Online eğitimde öncü ve örnek, Türkiye’de en iyi teknolojik altyapıya sahip üniversitelerden birinin öğrencisi olarak, her daim avantajlı ve farklı olacaksınız. İzmir Ekonomili olmanın ayrıcalıklarını ve sağlayacağı imkânları, üniversitemize gelmeden de yaşamış olacaksınız” dedi. Rektör Prof. Dr. Aşkar da, “Öğrencilerimize, kısa sürede uyum sağlayacakları, dersleri istedikleri gibi dinleyebilecekleri, akademisyenleriyle anında iletişim kurabilecekleri bir sistem kurduk. Bu yıl aramıza katılan 2 bin 148 yeni öğrencimizle ailemiz daha da büyüdü” diye konuştu.