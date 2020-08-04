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    HaberlerEge Haberleri Ekonomili gençler TEKNOFEST 2020’de
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Ekonomili gençler TEKNOFEST 2020’de

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mekatronik Kulübü öğrencileri, geliştirdikleri insansız sualtı aracı projesiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 3 bin 10 lira destek aldı.

    Ekonomili gençler TEKNOFEST 2020’de

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mekatronik Kulübü öğrencileri, geliştirdikleri insansız sualtı aracı projesiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 3 bin 10 lira destek aldı. İEÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul danışmanlığında 10 kişilik ekip oluşturuldu. 25 Ağustos’a kadar sualtı aracının sızdırmazlık ve manevra kabiliyeti videosunu çekecek öğrenciler, TEKNOFEST 2020’de yarışacak.

    Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurduAydın'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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