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    HaberlerEge Haberleri Ekrandan seslendi
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    17.07.2020 - 00:07 |

    Ekrandan seslendi

    Ekrandan seslendi

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yıl dönümü nedeniyle Konak Meydanı’nda anma etkinlikleri düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması meydana kurulan ekrandan canlı verildi.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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