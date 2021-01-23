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    HaberlerEge Haberleri Elfida parkta yaşayacak
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    23.01.2021 - 07:00 |

    Elfida parkta yaşayacak

    Çiğli Belediyesi tarafından “Her Ay Bir Park” projesi kapsamında, 2020 yılında kelebek hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz’ün isminin verildiği ‘Kelebek Elfida Gündüz Parkı’nın açılışı yapıldı.

    Elfida parkta yaşayacak

    Çiğli Belediyesi tarafından “Her Ay Bir Park” projesi kapsamında, 2020 yılında kelebek hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz’ün isminin verildiği ‘Kelebek Elfida Gündüz Parkı’nın açılışı yapıldı.
    Evka-2 Mahallesi’nde Elfida’nın evinin karşısında yapımı tamamlanan parkın açılışına Başkan Utku Gümrükçü, AHBAP Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent ile Elfida’nın anne ve babası Zülfiye Ergin Gündüz katıldı.
    ‘Onu çok sevdik’
    Elfida’yı tanımaktan, neşesine, sevecenliğine ve hayata bağlılığına tanık olmaktan dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirten Başkan Gümrükçü, “Gönül isterdi ki Elfida, hayalini kurduğu bugün yanımızda olsaydı ve parkta doyasıya oynasaydı. Hepimiz onu çok sevdik. Eminim ki arkadaşları da onu daima sevgiyle ve neşeyle hatırlayacaktır” diye konuştu.

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