BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Elif ve Ayda’ya ablalık yapacak
    ABONE OL
    14.11.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU A. TURHAN ALTAY DHA

    Elif ve Ayda’ya ablalık yapacak

    VAN’da 9 yıl önce meydana gelen 7.2’lik depremde yaşamını yitiren, enkaz altındaki fotoğrafı sembol olan 13 yaşındaki Yunus Geray’ın, İzmir’de yaşayan ablası Sibel Geray (24), kardeşinin acısını, İzmir depreminde yeniden yaşadığını söyledi.

    Elif ve Ayda’ya ablalık yapacak

    VAN’da 9 yıl önce meydana gelen 7.2’lik depremde yaşamını yitiren, enkaz altındaki fotoğrafı sembol olan 13 yaşındaki Yunus Geray’ın, İzmir’de yaşayan ablası Sibel Geray (24), kardeşinin acısını, İzmir depreminde yeniden yaşadığını söyledi, “Benim elimden tutanlar gibi, gücüm olduğunda ben de Elif ve Ayda’yı bulacağım. Onları dinleyeceğim, yardım edeceğim. Onlara ablalık yapmak istiyorum” dedi. Kardeşi sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen Geray, “Üniversite son sınıftayım, kuyumculuk ve takı tasarımı okuyorum. İzmir’de kalacağım” diye konuştu. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Sıradaki Haber