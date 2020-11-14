Elif ve Ayda’ya ablalık yapacak

VAN’da 9 yıl önce meydana gelen 7.2’lik depremde yaşamını yitiren, enkaz altındaki fotoğrafı sembol olan 13 yaşındaki Yunus Geray’ın, İzmir’de yaşayan ablası Sibel Geray (24), kardeşinin acısını, İzmir depreminde yeniden yaşadığını söyledi, “Benim elimden tutanlar gibi, gücüm olduğunda ben de Elif ve Ayda’yı bulacağım. Onları dinleyeceğim, yardım edeceğim. Onlara ablalık yapmak istiyorum” dedi. Kardeşi sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen Geray, “Üniversite son sınıftayım, kuyumculuk ve takı tasarımı okuyorum. İzmir’de kalacağım” diye konuştu.