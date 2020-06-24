Emeğini çaldılar!

DENİZLİ’NİN Çal ilçesinde, zabıta olarak görev yapan Hakan Aslankara’nın hasat ettikten sonra kuruması için tarlasına bıraktığı 1 ton kekik çalındı. Kekiğinin çalındığını anlayan Aslankara, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kekikleri çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Aslankara, “Bunun adı vicdansızlık. Tarlada kuruması için bıraktığım bir ton kekik çalındı. Bir yıllık emeğimiz ortadan kayboldu. Maddi olarak büyük bir kayıp yaşadık” diye konuştu.