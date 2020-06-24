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    HaberlerEge Haberleri Emeğini çaldılar!
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    24.06.2020 - 07:00 | | DENİZ TOKAT DHA

    Emeğini çaldılar!

    DENİZLİ’NİN Çal ilçesinde, zabıta olarak görev yapan Hakan Aslankara’nın hasat ettikten sonra kuruması için tarlasına bıraktığı 1 ton kekik çalındı.

    Emeğini çaldılar!

    DENİZLİ’NİN Çal ilçesinde, zabıta olarak görev yapan Hakan Aslankara’nın hasat ettikten sonra kuruması için tarlasına bıraktığı 1 ton kekik çalındı. Kekiğinin çalındığını anlayan Aslankara, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kekikleri çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Aslankara, “Bunun adı vicdansızlık. Tarlada kuruması için bıraktığım bir ton kekik çalındı. Bir yıllık emeğimiz ortadan kayboldu. Maddi olarak büyük bir kayıp yaşadık” diye konuştu.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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