Emekçilerle mobil kahvaltı

Kenti daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşturmak için sabahın erken saatlerinde iş başı yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin kahvaltı sofrasına oturan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, Mobil İkram Aracı’ndan servis edilen sıcak çay ve simit eşliğinde işçilerle sohbet etti. Limoncu, “Kuşadası sizin dokunuşlarınızla çok daha güzel bir hale geliyor. Sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar mesai yapıyorsunuz. Verdiğiniz emeği asla tartışamayız. Belediye Başkanım Sayın Ömer Günel ve kurumum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim”diye konuştu.