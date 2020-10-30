En güzel eser

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünün haklı onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. “Cumhuriyet, azim ve kararlılığının gurur verici eseridir” diyen Kırkpınar, “600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı