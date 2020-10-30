85,90BİST1.1270.00EURO9.730.56USD8.310.35ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri En güzel eser
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:00 |

    En güzel eser

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünün haklı onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

    En güzel eser

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünün haklı onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. “Cumhuriyet, azim ve kararlılığının gurur verici eseridir” diyen Kırkpınar, “600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

    BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

    Sıradaki Haber