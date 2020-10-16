‘En iyisini istiyoruz’

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İYİ Parti’nin Aysel Ersöz başkanlığındaki yeni ilçe yönetimini ziyaret etti. Kentsel dönüşüm, Poligon Deresi ve üniversite alanı gibi ilçeyle ilgili önemli konularla ilgili fikir alışverişi yapan Selvitopu, şöyle konuştu:

“Salih Omurtak Mahallesi’yle ilgili bakanlığın hazırladığı plana, yeşil ve sosyal donatı alanlarının yetersizliği gibi gerekçelerle itiraz ettik ama ancak kentsel dönüşüme karşıymışız gibi algı yaratılmak isteniyor. Üniversite alanı için de Karabağlar’ın geleceğini düşünerek mücadele yürütüyoruz. Konut alanına karşı açtığımız davada da yargı bizi haklı buldu. Biz 38 hektarlık üniversite alanına dava açmadık. 80 hektarın tamamı üniversiteye ayrılsın istiyoruz. Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan 110 hektarlık alanla ilgili yaptıkları revizyon imar planına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz.”

YENİ PARKLAR

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, park yenileme ve bakım çalışmalarını yerinde denetledi. Vatandaşın talep ve önerilerini de not alan Selvitopu, “Yeni bir görünüme kavuşacak Timuçin Gülnar Parkı’na, proje tamamlandığında 3 noktadan giriş sağlanacak. Selahattin Altıparmak Parkı’yla ilgili bölgedeki vatandaştan olumlu tepkiler aldık. Benzer çalışmaları ilçenin dört bir yanında yaşama geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.