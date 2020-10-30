85,90BİST1.1270.00EURO9.720.43USD8.320.39ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri En özel kutlama
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:00 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    En özel kutlama

    Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

    En özel kutlama

    Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir’de büyüme geriliği sendromuyla dünyaya gelen Burak Özbek (8) de bayramı unutmadı. Sevimliliğiyle ailesinin ve öğretmenlerinin göz bebeği olan 70 santimetre boyundaki, 11 kilo ağırlığındaki Burak, elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları resimli 2020 | Cuma mesajları kısa, yazılı, anlamlı seçenekler

    Cuma mesajları resimli 2020 | Cuma mesajları kısa, yazılı, anlamlı seçenekler

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Kovid-19’u izleyen merkez açıkladı: Bitti demekle bitmiyor

    Kovid-19’u izleyen merkez açıkladı: Bitti demekle bitmiyor

    Sıradaki Haber