En özel kutlama

Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir’de büyüme geriliği sendromuyla dünyaya gelen Burak Özbek (8) de bayramı unutmadı. Sevimliliğiyle ailesinin ve öğretmenlerinin göz bebeği olan 70 santimetre boyundaki, 11 kilo ağırlığındaki Burak, elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.



