En sağlıklı hediye

Döngü Tarımda Kadim Bilgiler Yeni Fikirler Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifi kurucusu 10 kadın, ülkemiz topraklarında organik ortamda yetiştirdikleri, üniversitede gıda testlerini yaptırdıkları, Omega 3 zengini yerli keten tohumundan gıda ürünlerini, mutfağımızda tüketme alışkanlığını yerleştirmek için kolları sıvadı. Unutulan altın cevher keten bitkisini ekerek, yetiştirerek, tüketerek hayatımıza yeniden sokmak için çalışma başlatan kooperatif üyeleri, “Sağlık Hediye Setimizi alarak siz de bu çabalara destek verin” çağrısı yaptı. Kooperatif Başkanı Zeynep Derece, “Döngü’nün sağlık hediye setinden alanlar hem kendilerine hem sevdiklerine sağlık hediye edecekler, bir yandan da ülkemizin tarımsal gelişimini ve susuz tarımı destekleyerek iklim değişikliğine karşı olumlu bir adım atmış olacaklar. Dolayısıyla, dünyanın iyileşmesine katkı sağlayacaklar” dedi. Sete, internet üzerindeki birçok satış platformu ve kooperatifin web sayfası www.dongukoop.com üzerinden ulaşmak mümkün.