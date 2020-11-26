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    26.11.2020 - 00:10 |

    En zor ziyaret

    İzmir depreminde iki evladını kaybeden öğretmen anne- babayla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Çankırı, “Beni bir kardeşiniz olarak görün. Her isteğinizi baş tacı edeceğim” dedi

    En zor ziyaret

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Kadıoğlu ve AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman ile birlikte, Öğretmenler Günü sebebiyle bir dizi ziyarette bulundu.

    İzmir’i vuran depremde Bayraklı’daki halalarında kalan evlatları Feryal Özge (14) ile Yiğitcan Ömer’i (4) kaybeden öğretmen çift Neslihan Recai Tekin ile de bir araya gelen Çankırı, “Sizlerin acısı, bizim acımız. Yaptığımız inceleme ve gezilerde görüyoruz ki yıkımlarbüyük çoğunluğu zemin ve müteahhit hatasından. Kullanılan betonların kalitesizliği her yıkılan binada görüldü. Yeni yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yok. Sizler, bu devlete yıllarca hizmet etmiş, yüzlerce çocuğun yetişmesine vesile olmuş kutsal bir mesleğin mensubusunuz. Ben de bir anne olarak acınızı yürekten paylaşırken, bundan sonra beni bir kardeşiniz olarak görün. Her isteğinizi baş tacı edeceğimi bilmenizi isterim” dedi.

    ‘Yanınızdayım’

    İzmir depreminde acıların en büyüğünü yaşayıp evlatlarını toprağa veren Neslihan Tekin ise yaşadıklarını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Bu sırada Çankırı’nın gözyaşlarına engel olamadı. Acılı çiftin, Öğretmenler Gününü de kutlayan Çankırı, kendi telefonunu verdiği aileye, “Her zaman yanınızdayım. Biz bu zor günleri el ele, gönül gönüle verip hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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