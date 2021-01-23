Engelli bireylerin sorunları mecliste

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, engellilerin sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle meclise soru önergesi verdi. Beko, engelli hakları sorununun bir insan hakları sorunu olduğunu belirtti, “Engelli yurttaşlar başta istihdam olmak üzere eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal yaşam da dahil hayatın her alanında birçok sorunla karşılaşıyor” dedi.