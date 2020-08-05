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    HaberlerEge Haberleri Engelli Dostu Kafe yeniden hizmette
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Engelli Dostu Kafe yeniden hizmette

    Pandemi sürecinde kapalı kalan Bergama Belediyesi’nin sosyal tesislerinden biri olan Engelli Dostu Maltepe Kafe, tekrar hizmet vermeye başladı.

    Engelli Dostu Kafe yeniden hizmette

    Pandemi sürecinde kapalı kalan Bergama Belediyesi’nin sosyal tesislerinden biri olan Engelli Dostu Maltepe Kafe, tekrar hizmet vermeye başladı. Kafe, özellikle akşamları vatandaşlarla dolup taşıyor. Wifi hizmetinin de bulunduğu kafede soğuk ve sıcak içecekler en fazla tercih edilenler arasında. Sosyal tesislerde özellikle çocukların vakit geçireceği çim zemin dikkat çekiyor.

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