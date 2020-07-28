28.07.2020 - 07:00 |
Engelliler için özel masa tenisi kursu
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, engellilere yönelik masa tenisi kurslarına başladı.
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, engellilere yönelik masa tenisi kurslarına başladı. Mustafa Kemal Spor Salonu’nda özel eğitmenler eşliğinde verilen kurs, haftaiçi 10.00-17.00 saatleri arasında engelli bireyin müsaitlik durumuna göre belirleniyor. Kursa katılmak isteyenler, 0232 371 23 00 telefon numarasından detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabiliyor.