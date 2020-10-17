Engelsiz Köy’de en güzel adım atıldı!

Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa Hastanesi’nin arka tarafında, Alman Kulesi Evleri denilen bölgede kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü, hayatlara dokunmaya devam ediyor. Köy, 2 yaşındaki down sendromlu Ege’nin de hayatını değiştirdi. 18 aylıkken merkeze gelen Ege, gördüğü fizyoterapi sayesinde önce emeklemeyi ardından yürümeyi öğrendi.

Uzman Terapist Seda Paspal’ın başlattığı fizyoterapi sayesinde vücudunu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi ve tedavinin ikinci ayında da emeklemeye başladı.

Ege’nin fizyoterapisini, pandemi döneminde uzaktan sürdürdüklerini kaydeden Paskal, “Annesiyle sürekli irtibat halindeydik. Ege’nin evdeki hareketlerini videolarla bize gönderdi, biz de buradan nasıl çalışması gerektiğini anlattık, videolar gönderdik. Sonra Ege tekrar buraya gelmeye başladı” dedi. Oğlunun emeklemesini ve ardından ilk adımlarını attığını gören anne Emel Şen de çok mutlu olduğunu söyledi, “Her emeklediğini, yürüdüğünü gördüğümde hala çok mutlu oluyorum. Bu beni diğer annelerden çok daha fazla mutlu ediyor” diye konuştu.