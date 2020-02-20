Ergin, emekçinin haklarını ödüyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, seçin sürecinde verdiği ‘mali disiplin sağlayacağız’ sözünü tuttu, uzun yıllar önce emekli olup kıdem tazminatı alamayan emekçilerin de içerisinde bulunduğu 85 kişinin kıdem tazminatlarını ödedi. Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleri için toplam 3 milyon 266 bin lira ödenek kullanıldı. Başkan Ergin, göreve geldiği 11 ayda çalışanlarının maaşlarını günü gününe ödediklerini vurguladı, “Önce mali disiplin ve işçi alacakları demiştik. Sözümüzü tuttuk. Önceki dönemlerde emekli olup ikramiyelerini alamayan emekli emekçilerinin tüm kıdem tazminatı alacaklarını ödedik. Güle güle harcamalarını temenni ederim” diye konuştu.