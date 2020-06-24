Eriş, zumba dersinde

Ödemiş Belediyesi’nin yaz sezonu için açık alanda düzenlediği zumba ve pilates kursları kontrollü normalleşme ve sosyal mesafeye uygun şekilde başladı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş’le birlikte kurs çalışmalarına konuk oldu, kadınlarla zumba yaptı. Her yaşta sporun sağlıklı yaşam için önemine vurgu yapan Eriş, “Bir yandan önlemlerimizi uygularken bir yandan da sosyal mesafeyi unutmadan sporu hayatımızın bir parçası yapıyoruz, sağlıkla yaşıyoruz” dedi. Özdemiş Belediyesi’nin zumba ve plates kurslar, eğitmen Eylem Sarıyer Çavuş yönetiminde pazartesi ve çarşamba akşamları saat 20.00’de düzenleniyor.