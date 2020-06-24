BİST115.3390.00EURO7.750.09USD6.840.06ALTIN389.900.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eriş, zumba dersinde
    ABONE OL
    24.06.2020 - 07:00 |

    Eriş, zumba dersinde

    Ödemiş Belediyesi’nin yaz sezonu için açık alanda düzenlediği zumba ve pilates kursları kontrollü normalleşme ve sosyal mesafeye uygun şekilde başladı.

    Eriş, zumba dersinde

    Ödemiş Belediyesi’nin yaz sezonu için açık alanda düzenlediği zumba ve pilates kursları kontrollü normalleşme ve sosyal mesafeye uygun şekilde başladı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş’le birlikte kurs çalışmalarına konuk oldu, kadınlarla zumba yaptı. Her yaşta sporun sağlıklı yaşam için önemine vurgu yapan Eriş, “Bir yandan önlemlerimizi uygularken bir yandan da sosyal mesafeyi unutmadan sporu hayatımızın bir parçası yapıyoruz, sağlıkla yaşıyoruz” dedi. Özdemiş Belediyesi’nin zumba ve plates kurslar, eğitmen Eylem Sarıyer Çavuş yönetiminde pazartesi ve çarşamba akşamları saat 20.00’de düzenleniyor.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    Sıradaki Haber