Erkeklerin problemine güncel yaklaşımlar

Ekol Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, sertleşme probleminin güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Cinsel birliktelik için gerekli sertleşme sürecinde; beyin, omurilik, sinirler, penis düz kası ve hormonların yer aldığını belirten Gücük, sertliğin sağlanamaması veya sürdürülememesinin sertleşme sorunu olarak tanımlandığını belirtti.

40 yaşından sonra her 3 erkekten birinde sertleşme problemi olduğunu ifade eden Gücük, “Organik nedenler olarak diyabet, kalp damar hastalıkları, endokrinolojik bozukluklar, bir takım ameliyat ve operasyonlar, sigara ve alkol kullanımı ve yaşlanma yer alır. Psikolojik nedenler arasında ise ilişki problemleri, kaygı, çiftler arasındaki uyumsuzluk, performans ile ilgili aşırı beklentiler. Biz birtakım testlerden sonra tanı koyup hastaya uygun tedavi yöntemlerinden birini uyguluyoruz” dedi. Gücük, diğer tedavi yöntemlerini de şöyle sıraladı:

Şok ve protez tedavisi

Penis için enjekte edilen ilaçlar:

Penis içerisine ilaç enjekte edilerek uygulanan bir tedavi seçeneğidir. İlk aşamada kullanılan ağızdan tedaviler ve yaşam tarzı değişikliklerinden fayda göstermediği durumlarda bu tedavi önerilir. Enjeksiyondan 10-15 dakika sonra sertleşme meydana gelir.

Vakumlu Sertleşme pompaları:

Bu sistemler silindir şeklindedir ve penisi çevresinden sıkan bir lastik veya silikon halkası bulunur.

Şok Dalga Tedavisi:

Sertleşmenin iyileştirilmesi için düşük yoğunluklu, odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklar halinde penise verildiği bir tedavi şeklidir. Birden fazla seans halinde uygulanır ve gerekirse tekrarlanabilir. Bu tedavi penis dokusunda yeni damarlanma artışı sağlayarak sertleşmeye yardımcı olur.

Penil Protez İmplantasyonu:

Şiddetli sertleşme bozukluğu olan hastalarda diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sırasında penisin içerisine sertleşmeyi sağlayacak protezler yerleştirilir. Ameliyattan sonra 4 hafta boyunca ağır kaldırılmamalı, bisiklete binilmemeli, termal banyo ya da saunaya girilmemeli, cinsel yaşamdan uzak durulmalıdır.

Bükülebilir penis protezi: Penis devamlı sert halde kalır. Cinsel birliktelik öncesi hasta penisi düzelterek cinsel birlikteliğe girer. Sonra bükerek tekrar normal hayatdevam eder.

İki parçalı penil protez: Normal ereksiyonu taklit eden mekanizmadır. Penis içine yerleştirdiğimiz bir protez var. İşlem öncesi penis bir pompayla şişirilir. Eş ve kişi memnuniyeti çok yüksektir.

Enine boyuna doğru büyüyen penis protezi: Normal birliktelik öncesinde pompayla sertlik sağlanır. İşlem sonrası normal hale getirilir. Hızlı ve etkili çözüm sağlar.