Erken tanı önemli

Halk arasında gözde zar oluşması olarak bilinen Epiretinal membran hastalığı, 55-60 yaş sonrası ortaya çıkarak görme kaybı ve bozukluklarına neden olabiliyor. Epiretinal membranın gözün makula denilen görme merkezinin yüzeyinde oluşan bir zar olduğunu söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, “Epiretinal membran ilk başlarda belirti vermez. Ancak zar kalınlaşmaya başladıkça görme merkezinde kırışıklığa neden olur ve görmede azalma, düz çizgilerde eğrilme şikayetlerine yol açar. İlerlemiş durumlarda bu şikayetler oldukça rahatsızlık verir. Yalnızca ameliyat ile tedavi edilebilir. En sık sebebi, yaşla birlikte göz içi sıvısında meydana gelen değişikliklerdir. Vitreus denilen göz içi sıvısı büzüşerek makulada çekinti ve kırışıklık yapar. Vitrektomi denilen cerrahi müdahale uygulanır. Ameliyatta büzüşmeye sebep olan zar soyularak temizlenir. Erken dönemde uygulanan vitrektomi ile çok iyi görme artışı sağlanır. Görme oranındaki artış 6 ay ile 1 yıl arasında devam eder. Gecikmiş durumlarda da ameliyat yapılır ancak görme artışı beklentisi daha düşük olmalıdır” diye konuştu.