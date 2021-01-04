Erken tedaviyle gözünüzü kurtarın

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, halk arasında ‘göz eti’ olarak tanınan pterjium rahatsızlığının erken tedavi edilmezse görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Rahatsızlığın, dışarıda çalışan ve güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına maruz kalan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Takeş, şöyle konuştu:

Tekrar etme şansı yüzde 1

“İlaç tedavisi ile yalnızca kızarıklık miktarı azalıyor. Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde doku transfer tekniği ile başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dikiş yerine doku yapıştırıcısı kullandığımız için ameliyattan sonra batma- yanma hissi de azalıyor. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı yüzde 50’yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran yüzde 1’ler seviyesine iniyor. Operasyon 15-20 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor” diye konuştu.