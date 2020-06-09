ESKİYE DÖNDÜK!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci günde İzmirliler, açık havada vakit geçirme fırsatı buldu. Güzel havanın keyfini süren vatandaşlar yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, sahilde balık tuttu. Bayraklı’daki Meles Deltası’na ailesiyle gelenler çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.

Kordon boyunda oturanların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gözlendi. Oluşan çöp birikintileri dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, duruma tepki gösterdi, “Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın derken yanlış anlaşıldık sanırım. Dışına değil içine oturun diye çizdik çemberi. Fiziki mesafeyi korumak için çemberin içine alalım sizi” dedi.

Çocuklarıyla oynadılar

Sahilde balık tutmaya gelen Hakan Altıntaş (45), “Balık tutmak bizim için bir tutku. Uzun zamandır balığa çıkamadım” dedi. Uzun bir aradan sonra balık tutmaya çıkan Recep Duran (45) da, “Gerçekten sahil kenarında vakit geçirip balık tutmayı çok özlemişim” diye konuştu. Eşi ve çocuğu ile birlikte zaman geçirmek için dışarıya çıktığını söyleyen Hatip Şimşek ise, “Çalıştığım için dışarı çıkabiliyorum ama eşim ve çocuğum evdeydi. Onlar için değişiklik oldu” dedi. Bandırma’dan İzmir’e tatil için eşiyle geldiğini dile getiren Doğan Gözen (44), “Açık havada deniz kenarında olmak uzun bir aradan sonra çok güzel. İzmir’i çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Plajlarda yoğunluk

Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinde yoğunluk oluştu. Kuşadası’ndaki Sevgi ve Kadınlar Denizi plajları doldu. Ailelerin gnel olarak sosyal mesafe kuralına uydukları ancak maske kullanma tedbirine uymadığı gözlendi. Kentin önemli noktalarından Davutlar Mahallesi’nde de uzun araç kuyrukları oluştu. Didim’in Altınkum Plajı’nda ise çok sayıda vatandaşın denize girdiği görüldü. Çeşme’deki Ilıca Plajı’na gelenler, sıcak havanın ve denizin keyfini sürdü. Sahildeki bazı kişiler, mesafeyi korumak için yapılan localarda oturdu.