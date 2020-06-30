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    30.06.2020 - 07:00 |

    Esnaf, birbirine can suyu olmalı

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Ayağa kalkan esnaf arkadaşımıza destek verelim onlara can suyu olalım” mesajı verdi

    Esnaf, birbirine can suyu olmalı

    Türkiye’de kademeli normal hayata dönüşün başladığını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Birbirimize sahip çıkacak bir ortamı oluşturalım. Müşterisini siftah yapmayan komşusuna yönlendiren Ahi geleneğini özümsemiş esnaf sanatkarlar, zor günlerde birbirine destek olmalı. Şu unutulmasın ki, yardımlaşma kültürü Ahilik geleneğinden çıkmıştır" dedi.
    'Yardım eli uzatın'
    Esnaf sanatkarların toplumsal yaşamda hem üretici hem de tüketici konumunda bulunduğuna dikkat çeken Başkan Mutlu, "Birbirimizin müşterisi olalım ve alışverişlerimizde toleranslı davranalım. Örneğin ben sürekli tıraş olduğum berbere gittiğimde, kapalı olduğu ayı da düşünerek iki üç tıraş parası ödedim. Bu şekilde, ailemizle akşam kahvesini evimizde değil, komşumuz olan kafede içelim. Alışverişlerimizde zincir mağaza yerine, işletmesini yeni açan mahalle bakkalını tercih edelim. Ayağa kalkan esnaf arkadaşımıza ilk yardım elini biz uzatalım, ona ilk can suyunu biz verelim" diye konuştu.
    Ekonomi rahatlayacak
    Artan ticari sirkülasyonun ekonomik ve sosyal yaşamda canlanmayı da beraberinde getireceğini vurgulayan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir’de yanında çalışanlar ve aileleriyle birlikte esnaf sanatkarlar nüfusun dörtte birini oluşturuyor. İmkanlar dahilinde sergileyeceğimiz dayanışma modeli, toplumu rahatlatacak, ekonomik rahatlamayı tetikleyecektir."

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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