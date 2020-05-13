Esnaf, el ele verip ayağa kalkıyor

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, iki ayın ardından önceki gün kapılarını açan AVM’ler ve berberlerin ardından, normalleşmenin kademeli şekilde tüm meslek kollarına yayılmasını öngördüklerini açıkladı. Ülke genelinde koronavirüs tedbirlerinin hala sürdüğünü belirten ve esnafa dayanışma çağrısı yapan Mutlu, “Müşterisini siftah yapmayan komşusuna yönlendiren Ahi geleneğini özümsemiş esnaf sanatkarlar, zor günlerde birbirine destek olmalı. Çalışmaya başladığımız zaman birbirimize sahip çıkacak bir ortamı oluşturalım” dedi. Esnaf sanatkarların toplumsal yaşamda hem üretici hem de tüketici konumunda bulunduğunu sözlerine ekleyen Mutlu, şöyle devam etti:

İlk yardım eli bizden

“Birbirimizin müşterisi olalım. Örneğin berberime gittiğimde, kapalı olduğu ayı da düşünüp iki tıraş parası ödeyeceğim. Ailemizle akşam kahvesini evimizde değil, açıldığında komşumuz olan kafede içelim. Alışverişlerimizde zincir mağaza yerine, mahalle bakkalını, kasabı, manavı ve fırını tercih edelim. Ayağa kalkan esnaf arkadaşımıza ilk yardım elini biz uzatalım, ona ilk can suyunu biz verelim. Artan ticari sirkülasyon, ekonomik ve sosyal yaşamda canlanmayı da beraberinde getirecektir.”