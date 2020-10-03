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    03.10.2020 - 07:00 |

    Esnafa uyarılar

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kumbahçe esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

    Esnafa uyarılar

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kumbahçe esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bodrum’un pandemi döneminde bile en popüler tatil bölgesi olduğunu söyleyen Aras, “Bu olumlu algıyı koruyalım, faydaya dönüştürelim” sözleriyle hanutçuluk, işgaliye ve yüksek fiyat uyarısında bulundu. Hiçbir konuda esnafla karşı karşıya kalmak istemediğini belirten Aras, “Uyarıları dikkate almayanlara, art niyetli davrananlara tabi ki yaptırım uygulamak zorundayız. İyi niyetli olanı, düzgün iş yapanı mağdur etmemek durumundayız” diye konuştu.

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