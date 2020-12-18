‘Esnafa ve turizme desteğe hazırız’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Günel’in öncülük ettiği ve geçtiğimiz gün açıkladığı 14 maddelik tedbir paketi doğrultusunda yapılan toplantıda, Türkiye’de koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine getirilen kısıtlamaların ilçe ekonomisine yaptığı olumsuz etkiler ve hükümetin esnafa yönelik olarak açıkladığı destek programı ele alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların turizm kentlerinde en çok esnafı olumsuz yönde etkilediğini belirten Başkan Ömer Günel, “Son destek paketi olumlu olmasına rağmen bize göre yetersiz kaldı. Çünkü kira yardımı olarak açıklanan 750 TL, Kuşadası ve diğer turizm kentlerinde bir günlük gideri bile karşılamıyor. Ekonomik belirsizliğin salgının gidişatına bağlı olduğu bugünlerde yaptığım çağrıyı yineleyerek hükümeti turizm sektörünün bileşenlerine yönelik olarak acil ek tedbirler almaya davet ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak biz esnafımıza destek olmak için gereken neyse yapmaya hazırız” dedi.

Altyapı seferberliği sel felaketini önledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sel baskını ile su taşkınlarına karşı alınacak önlemlerle ilgili birim müdürleriyle toplantı yaptı. Kuşadası’nda başlattıkları altyapı seferberliği sayesinde riskleri en aza indirdiklerini belirten Günel, “Kentimizde etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 78 kilogram yağmur düştü. Daha önceki yıllarda bu denli etkili olan yağışların ardından farklı noktalarda su taşkınları ve sel baskınları oluyordu. Bu sene Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz altyapı çalışmaları sayesinde benzer olayları yaşamadık” dedi.