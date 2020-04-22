22.04.2020 - 07:00 |
‘Esnafımız zor durumda’
Torbalı Ticaret Odası (TTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, İşe Devam Kredisi, Kısa Çalışma Ödeneği ve ihtiyaç sahibi hanelere yapılan sosyal yardımların önemine dikkat çekti, “1 aydır kapalı tutulan esnaf dükkânlarına kira desteği verilmeli” dedi.
Yardımların koronavirüsün etkilerini aza indireceğini ifade eden Olgun, “En büyük beklenti, esnafa kira desteği verilmesi” vurgusunu yaptı. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları kapsamında, 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi 1500 aileye erzak yardımı yapıldığını belirten Abdulvahap Olgun, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbir paketi kapsamında, iş âleminin talepleri birer birer gerçekleşiyor. Şu an en büyük beklenti, esnafa kira desteği verilmesi. 1 aydır işyerini açamayan berber, kuaför, restoran, lokanta, kafeterya, kahvehane ve benzeri esnafımız sıkıntıda. Genelde işyeri kiraları çok yüksek. Bu kısıtlamalar bir ay daha devam edeceğe benziyor” diye konuştu.
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