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    HaberlerEge Haberleri ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’
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    23.06.2020 - 07:00 |

    ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sanayi sitesi bir ve dördüncü caddelerinde esnafı ziyaret etti.

    ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sanayi sitesi bir ve dördüncü caddelerinde esnafı ziyaret etti. Tokat’a CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’de eşlik etti.
    Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Tokat maske, mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Başkan Tokat, “Hastalığın yeniden yüksek oranlara çıkmasına izin vermeyelim. Biz sizin daima yanınızdayız” dedi.

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