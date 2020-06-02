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    02.06.2020 - 07:00 |

    EÜ, internet ve bilişimde öncü

    Türkiye’de ağ temelli kapalı devre uzaktan eğitim çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi’nin (EÜ) Kovid-19 pandemisi sürecindeki dijital uygulamaları, herkese örnek oldu.

    EÜ, internet ve bilişimde öncü

    Türkiye’de ağ temelli kapalı devre uzaktan eğitim çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi’nin (EÜ) Kovid-19 pandemisi sürecindeki dijital uygulamaları, herkese örnek oldu. Hem uluslararası kurumlar hem de öğrenciler tarafından başarının tescillendiğini belirten EÜ Rektörü Prof Dr. Necdet Budak, “80’li yıllarda başlayan bilişim çalışmalarının verdiği tecrübe ve iki yıl önce başlattığımız teknolojik altyapı atılımı sayesinde eğitim ve araştırmada hiçbir sorun yaşamadan salgın sürecini geçirdik” dedi. Ege Üniversitesi’nin bilişimdeki başarısının yeni olmadığını dile getiren Budak, şöyle konuştu:

    Türkiye’den ilk mesaj

    “Uzaktan eğitim dersleri, ilk olarak kapalı devre televizyon sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. 1984 yılında kurulan ve EGEMM’in çekirdeğini oluşturan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin stüdyolarında çekilen dersler, kampüsün çeşitli noktalarına kablolar aracılığıyla iletildi. Prof. Dr. Oğuz Manas’ın girişimleri ile Fortran 4 kodlama sistem dersi, 1979-1980 yıllarında bütün fakülte ve bölümlere zorunlu ders olarak müfredata alındı. Ayrıca Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde, 1987 yılında Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı adıyla akademik tabanlı bir ağ kuruldu. Pek çok üniversite, EARN Avrupa ile New York City University ve Yale arasında veri iletişimi amacıyla kurulan BITNET’e Ege Üniversitesi aracılığı ile bağlandı. Türkiye’de ilk internet mesajı da 1986 yılında Ege Üniversitesi’nden Manhattan Community College’a atıldı.”

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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