Ev çok güzel, Bornova’da kalsana

Sosyal mesafenin korunması sağlamak için sokağa çıkma oranının düşürülmesini hedefleyen Bornova Belediyesi, 19 Mart’tan itibaren öncelikle 65 yaş üzeri ve risk grubundakilere özel, evden alışveriş başlattı.

Belediyecilik hizmetlerinin telefon ve internetten yapılmaya başlanması ve “Dijital Sınıf”tan sonra sosyal medya hesapları üzerinden yapılan spor, kültür-sanat ve sağlık konusundaki yayınlarla evde kalma sürecinin daha keyifli ve sağlıklı hale geçirilmesi amaçlanıyor.

Evde kalana özel yayın

Belediyenin sosyal medya ekibi ise, evdeki vatandaşın zamanını iyi geçirmesi için özel yayın yapmaya ve içerik üretmeye başladı. Evde kaldıkları için hareketi azalanlara yönelik egzersiz videoları da ilgi görüyor. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği oyunlar da, sosyal medyadan yayınlanmaya başlandı. Virüs nedeniyle vücut direncini güçlendirmek ve az hareket nedeniyle kilo kontrolünü sağlamak amacıyla diyetisyenler de uyarı ve öneride bulunacak. Öte yandan kelime oyunu, sessiz sinema gibi nostaljik oyunlar da sosyal medya üzerinden gençlerle birlikte oynanacak.

Dijital Sınıf’a ilgi var

Bornova Belediyesi’nin eğitim alanında bir ilki gerçekleştirdiği ödüllü projesi Dijital Sınıf, ilgi gördü. İlçede okuyan 55 bin ortaokul ve lise öğrencisinin yararlanmasının hedeflendiği uzaktan eğitim projesinden 15 binden fazla öğrenci faydalanıyor. Bunun için https://dijitalsinif.bornova.bel.tr/adresinden «üye ol» butonundan giriş yapın, eğitime başlayın.

İduğ’dan dışarı çıkmayın uyarısı

Virüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını, hizmetleri eksiksiz yerine getirmek için çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sosyal medya kanallarında içerik ürettiklerini belirtti, “Bu hastalık herkesi etkiliyor. 65 yaş üstü ile şeker, kalp, tansiyon, böbrek ve solunum yolu hastaları için ölümcül olabiliyor. Bu grupta yer alanlar kesinlikle dışarı çıkmasın, evinin keyfine baksın. İhtiyaçlarını da kurumsal iletişim hatlarımız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile bizlere iletsin” dedi.

Alışveriş eve teslim

Bornova Belediyesi, özel ekibiyle 65 yaş üstü ve riskli gruptki vatandaşın alışverişini eve teslim ediyor. İhtiyaçlar için 0 530 398 53 92 numaralı telefona aramak yeterli. Gelen telefonun ardından personel, esnaftan alışveriş tutarını öğreniyor, vatandaşa bildiriyor. Onay alınıyor alışveriş yapılıyor eve teslim ediliyor. Siparişler 09.00-12.00 arasında, teslim de 12.00-17.00 arasında yapılıyor.