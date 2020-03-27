27.03.2020 - 07:00 |
‘Evde kalın başvurunuzu online yapın’
İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, Sağlık Bakanlığının yeni kadro alımı konusunda ilgili bakanlıkça açıklanan 32 bin kadronun İŞKUR üzerinden alınacak 14 bin işçi personel alımı başvuruları hakkında bilgi verdi.
İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, Sağlık Bakanlığının yeni kadro alımı konusunda ilgili bakanlıkça açıklanan 32 bin kadronun İŞKUR üzerinden alınacak 14 bin işçi personel alımı başvuruları hakkında bilgi verdi. 14 bin kişilik alımın İşkur üzerinden yapılacağını belirten Kadri KABAK, “Kimsenin İşkur’a gitmesine gerek yok. Başvurular kurumumuzun internet sayfası, Alo 170 hattı ya da e-devlet sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular, 26-30 Mart günleri arasında yapılabilir” dedi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.