' Evdeki antrenman tesislere uymadı'

Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle tesislerden diğer rakipleri gibi uzak kalan ve toplu halde antrenman yapamayan Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, oyuncularını Trabzonspor maçına hazır hale getirmek için yoğun tempoda çalıştıklarını belirtti.



Futbolcularının fiziksel kapasitelerinin her geçen gün arttığını söyleyen Teknik Direktör Palut, “Oyunculara baktığımda pandemi ile ilgili tedirginlikleri yok, bunu

aştık. Ligler ertelenmeden önce büyük bir tedirginlik vardı. O tedirginlik geçti. Antrenmanlar gerçekten güzel geçiyor. Trabzonspor maçı yaklaşırken oyuncularım fiziksel, taktiksel ve mental olarak hazır durumda. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepimiz çok özledik” diye konuştu.



‘Ritmimizi bulacağız’

Salgın nedeniyle liglere verilen arada futbolcularının antrenmanlarını bireysel olarak evlerinde sürdürdüğü halde fiziksel olarak gerilediklerini tespit eden Palut, “Oyuncular, fiziksel olarak sezon öncesi durumun bile gerisinde geldiler. Oyuncularımız, ilk başlarda en basit antrenmanlarda bile zorlandılar” dedi. Genç hoca, evde yapılan çalışmaların oyuncuların formlarını korumaya yetmediğine dikkat çekti. Palut, ara sonrası yapılan antrenmanlarla oyuncuların lig maçı oynama seviyesine geldiğini kaydederek, “Normal bir sezon başlangıcında da ligin ilk maçları takımların ritim aradığı maçlardır, puan savaşının yanında. Bu tüm takımlar için geçerli. Puan savaşı verirken aynı zamanda ritmimizi de bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.