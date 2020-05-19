Evlerde kutlama

7 SAATLİK ÇEVRİM İÇİ HAZİNE AVI

İzmir Büyükşehir, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 5 bin gence; içinde Nutuk, Türk bayrağı, kulaklık, kolonya, el dezenfektanı ve maske bulunan bez çantalardan dağıttı. Dijital platformlardan yayınlanacak pek çok etkinliğin yanı sıra “Çevrimiçi Hazine Avı” adlı 7 saat 19 dakika sürecek bir yarışma da düzenliyor.

MARŞLAR VE ŞARKILARLA ŞENLENECEK

Karabağlar’da belediyenin Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış araçları, sokaklarda marşlar eşliğinde turlayacak. Bornova’da Başkan İduğ, üstü açık otobüsle kent turuna çıkacak, saat 21.00’de hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylenecek. Nazilli’de de belediye bandosu müzikleriyle sokakları şenlendirecek.

Gücümüz gençlerden

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Gücünü gençlerimizin enerjisinden ve milletimizin dualarından alan AK Parti hükümetlerimiz bundan sonra da gençlerimiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek” dedi.

‘Güvenini boşa çıkarmadınız’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 19 Mayıs’a mesaj yayınladı, “Ulu Önderimiz sizlere boşuna güvenmedi. O güveni 101 yıldır boşa çıkarmadınız ve biliyorum ki, daha nice 100 yıllar boşa çıkarmayacaksınız” diye konuştu.

Özgürlüğün bayramı

Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçmeyen halkımızın onurlu mücadelesi tarihe altın harflerle yazılmıştır. 19 Mayıs, halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir” dedi.