BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.09ALTIN383.15-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Evlerde kutlama
    ABONE OL
    19.05.2020 - 07:00 |

    Evlerde kutlama

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tıpkı 23 Nisan’da olduğu gibi evlerde yaşanacak. Belediyeler bando ve konvoylarla sokakları şenlendirecek online etkinlikler düzenlenecek

    Evlerde kutlama

    7 SAATLİK ÇEVRİM İÇİ HAZİNE AVI

    İzmir Büyükşehir, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 5 bin gence; içinde Nutuk, Türk bayrağı, kulaklık, kolonya, el dezenfektanı ve maske bulunan bez çantalardan dağıttı. Dijital platformlardan yayınlanacak pek çok etkinliğin yanı sıra “Çevrimiçi Hazine Avı” adlı 7 saat 19 dakika sürecek bir yarışma da düzenliyor.

    MARŞLAR VE ŞARKILARLA ŞENLENECEK

    Karabağlar’da belediyenin Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış araçları, sokaklarda marşlar eşliğinde turlayacak. Bornova’da Başkan İduğ, üstü açık otobüsle kent turuna çıkacak, saat 21.00’de hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylenecek. Nazilli’de de belediye bandosu müzikleriyle sokakları şenlendirecek.

    Gücümüz gençlerden

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Gücünü gençlerimizin enerjisinden ve milletimizin dualarından alan AK Parti hükümetlerimiz bundan sonra da gençlerimiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek” dedi.

    ‘Güvenini boşa çıkarmadınız’

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 19 Mayıs’a mesaj yayınladı, “Ulu Önderimiz sizlere boşuna güvenmedi. O güveni 101 yıldır boşa çıkarmadınız ve biliyorum ki, daha nice 100 yıllar boşa çıkarmayacaksınız” diye konuştu.

    Özgürlüğün bayramı

    Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçmeyen halkımızın onurlu mücadelesi tarihe altın harflerle yazılmıştır. 19 Mayıs, halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir” dedi.

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
    daha fazla video için
    Sulama kanalından balık kurtarma operasyonuKonya’nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    Sıradaki Haber