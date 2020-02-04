Evlilik Fuarı yarın açılıyor

Milas’ta bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı, Tariş’in Balçık mevkiindeki fuar alanında yarın kapılarını açıyor. Geçen yıla göre katılan firma sayısı ve sergi alanı yüzde 50 büyüyen fuar alanında sergilemelerin yapılacağı tüm stantlar doldu. Fuarın organizatör firması Expoline Fuarcılık Yöneticisi Yavuz Hakbilir, “Hazırlıklarımız tamamlandı. Geçen yıl ilki olmasına rağmen fuarımızda 46 firma yer almıştı. Bu yıl sayı 70’i aştı” dedi.

Başka etkinlikler de var

Fuara hem oda hem de TOBB olarak destek verdiklerini belirten Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de, “Bizim amacımız Milas’ı bir fuarlar şehri haline getirmek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı artık Türkiye’nin en başarılı fuarları arasında sayılıyor. Bu yıl 5-8 Mart günlerinde 11’incisini yapacağız. Evlilik Fuarı ilk kez geçen yıl yapılmıştı. Çok ilgi görünce bu yıl ikincisi yapılıyor. Yapı Dekorasyon Fuarı’nın da bu yıl devamı gelecek” dedi. Etkinlik, 9 Şubat’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.