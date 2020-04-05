FabLab Ödemiş nöbette

Ödemiş Belediyesi FabLab’da üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimi başladı. “Gün dayanışma günü” diyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Kriz Belediyeciliği ile hem kent genelinde tedbirlerimizi aldık hem de bu süreçte yaşanan mağduriyetleri en aza indirmek için vatandaşımıza destek sunuyoruz. Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezleri ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına verilen yüz siperliklerinin üretimine gece-gündüz devam ediliyor” dedi.