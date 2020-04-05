05.04.2020 - 00:01 |
FabLab Ödemiş nöbette
Koronavirüs salgınına karşı önlemlerini alan Ödemiş Belediyesi, halkın sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına destek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.
Ödemiş Belediyesi FabLab’da üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimi başladı. “Gün dayanışma günü” diyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Kriz Belediyeciliği ile hem kent genelinde tedbirlerimizi aldık hem de bu süreçte yaşanan mağduriyetleri en aza indirmek için vatandaşımıza destek sunuyoruz. Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezleri ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına verilen yüz siperliklerinin üretimine gece-gündüz devam ediliyor” dedi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.