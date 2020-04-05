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    HaberlerEge Haberleri FabLab Ödemiş nöbette
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    05.04.2020 - 00:01 |

    FabLab Ödemiş nöbette

    Koronavirüs salgınına karşı önlemlerini alan Ödemiş Belediyesi, halkın sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına destek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

    FabLab Ödemiş nöbette

    Ödemiş Belediyesi FabLab’da üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimi başladı. “Gün dayanışma günü” diyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Kriz Belediyeciliği ile hem kent genelinde tedbirlerimizi aldık hem de bu süreçte yaşanan mağduriyetleri en aza indirmek için vatandaşımıza destek sunuyoruz. Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezleri ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına verilen yüz siperliklerinin üretimine gece-gündüz devam ediliyor” dedi.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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