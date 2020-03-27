Fabrikalara uyarı afişi

Koronavirüsle mücadele kapsamında, organize sanayi bölgelerinde de seferberlik ilan edildi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘7 Kural’ başlığıyla hazırlanan ve virüsle ilgili olarak işyerlerinin alması gereken önlemleri içeren afişi fabrikalara dağıttı, açık hava panolarına astı. Broşürü afiş haline getirerek OSB’deki fabrikalara ve işyerlerine dağıtıklarını belirten KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, dünyayı sarsan bu virüse karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, ancak ekonomik faaliyetlerin de devam etmesi gerektiğinin altını çizen Porsuk, “Tüm işletmelerimizden toplum sağlığımız için bu kurallara uymasını istiyoruz” dedi.

Bağyurdu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren de hazırladıkları afişleri tüm fabrikalara dağıttıklarını ifade etti, “Sağlığımız için kurallara tam olarak uymaktan başka bir şansımız yok” diye konuştu. Telseren şunları vurguladı: “Ekonomik faaliyetlerin de sürmesi gerekiyor. Kurallara uyarsak virüsten en az hasarla kurtulabiliriz” vurgusunu yaptı.

Yüksek ateş uyarısı!

Yüksek ateşi olanların işyerine gitmemesi gerektiği belirtilen afişlerde, işyerlerinde ateş ölçümü yapılmasının önemi vurgulanıyor. Öksürük ve solunum güçlüğü çekenlerin de çalışmaması gerektiği kaydedilen afişte, hijyen kurallarına tam olarak uyulması, çalışanlar arasında virüs tespit edildiğinde işyerinin karantinaya alınması ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği belirtiliyor; toplantıların dijital ortama taşınmas öneriliyor.