03.06.2020 - 07:00 |
Fakir Baykurt Ödülü ‘Amasanga’nın
Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen, Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan eser belli oldu.
Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen, Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan eser belli oldu. Seçici Kurul, ön elemeden geçen 64 eser arasından, Turan Ali Çağlar’ın “Amasanga” yapıtını ödüle layık gördü. Başkan Utku Gümrükçü, “İlkçağlardan günümüze kadınlarımızın kimlik kazanma savaşanı, Amazon kadınlardan yola çıkarak destansı bir dille anlatan romanın ödül alması, Fakir Baykurt’a yakışan bir sonuç oldu” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.