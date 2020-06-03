Fakir Baykurt Ödülü ‘Amasanga’nın

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen, Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan eser belli oldu. Seçici Kurul, ön elemeden geçen 64 eser arasından, Turan Ali Çağlar’ın “Amasanga” yapıtını ödüle layık gördü. Başkan Utku Gümrükçü, “İlkçağlardan günümüze kadınlarımızın kimlik kazanma savaşanı, Amazon kadınlardan yola çıkarak destansı bir dille anlatan romanın ödül alması, Fakir Baykurt’a yakışan bir sonuç oldu” dedi.