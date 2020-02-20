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    HaberlerEge Haberleri Fark yaratan ‘istihdam’
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Fark yaratan ‘istihdam’

    İzmir Down Sendromu Derneği, Bornova Belediyesi, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü ve Hilton İzmir’in özel çocuklar için geliştirdiği Fark Yaratanlar Projesi’nde ilk adım atıldı.

    Fark yaratan ‘istihdam’

    İzmir Down Sendromu Derneği, Bornova Belediyesi, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü ve Hilton İzmir’in özel çocuklar için geliştirdiği Fark Yaratanlar Projesi’nde ilk adım atıldı. ‘İş’te Fark Yaratıyoruz’ projesi kapsamında 18 özel genç, yakında ‘Uygulamalı Servis Eğitimi’ alarak, çeşitli kuruluşlarda istihdam edilecek. Eğitimi başarıyla bitiren öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü akşamında Hilton İzmir’de organize edilecek davette sertifikaları takdim edilecek. Başkan Mustafa İduğ, “Sayı, 18’le kalmayacak. 180, belki de 880’lere çıkacak” dedi.

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