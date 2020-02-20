20.02.2020 - 07:00 |
Fark yaratan ‘istihdam’
İzmir Down Sendromu Derneği, Bornova Belediyesi, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü ve Hilton İzmir’in özel çocuklar için geliştirdiği Fark Yaratanlar Projesi’nde ilk adım atıldı.
İzmir Down Sendromu Derneği, Bornova Belediyesi, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü ve Hilton İzmir’in özel çocuklar için geliştirdiği Fark Yaratanlar Projesi’nde ilk adım atıldı. ‘İş’te Fark Yaratıyoruz’ projesi kapsamında 18 özel genç, yakında ‘Uygulamalı Servis Eğitimi’ alarak, çeşitli kuruluşlarda istihdam edilecek. Eğitimi başarıyla bitiren öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü akşamında Hilton İzmir’de organize edilecek davette sertifikaları takdim edilecek. Başkan Mustafa İduğ, “Sayı, 18’le kalmayacak. 180, belki de 880’lere çıkacak” dedi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.