‘Farklılıklarımız zenginliğimiz’

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ı ziyaret etti. Bartholomeos’a Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papulia ve eşi Nikos Stefanos, İzmir Rum Ortodoks Cemaat Başkanı Yorgo Teodoridis ve Sakız Adası’ndan gelen konuklar da eşlik etti. Başkan Oran, farklı kültürlerin buluştuğu, kadim kent Çeşme’deki tüm manevi değerlere karşı eşitlikçi bir yaklaşım gösterdiklerini belirtti. Patrik Bartholomeos, Başkan Oran’a cemaatin ve herkesin hayır dualarını getirdiklerini söyledi.