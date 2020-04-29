Fedakârlık, güzel haberleri getiriyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, salgının başlangıcından itibaren hastaneye başvuran, test yapılan ve tanı konan hastalarla ilgili bilgi verdi. Şimdiye kadar bin 601 hastanın taburcu edildiğini, 16 vefat olduğunu ve 43 sağlık çalışanının enfeksiyona yakalandığını söyleyen Budak, “Bugüne kadar toplam 4 bin 865 kovid-19 başvurusu oldu. Bunlardan 240 tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam bin 796 olgu hastaneye yatırıldı. 461’i kesin tanısı aldı. Hastanede yapılan toplam test sayısı da 12 bini buldu. Bunlardan bin 65’i pozitif saptandı. Test yapılanlardan 5 bin 864’ü hastanemizde tedavi gören hastalarımızdı. Bu hastaların ise 583’ü pozitif çıktı” dedi.

Hem tedavi hem aşı

Her şeyden öte alanlarında uzman, her biri çok değerli hekim kadrosuna sahip olduklarını belirten Budak, “Vefat sayımız oldukça düşük, keşke hiçbir hastamızı kaybetmeseydik. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız, kısacası tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni hatta fazlasını yapıyorlar. Başarımızı onların fedakârca çalışmalarına borçluyuz. Bölgemizin ve Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından biri olarak hem tedaviye hem de aşı çalışmalarında özveriyle devam ediyoruz. Bir yandan da şifa bulan hastalarımızın bağışlarıyla immün plazma tedavisi için çalışıyoruz. Enfekte olan sağlık çalışanlarımıza ve diğer hastalarımıza acil şifalar, kaybettiklerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.