Felaketi bir daha yaşamayalım

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Adnan Bozbay, 30 Ekim Depremi’nin ardından İzmir’in bir numaralı gündem maddesi olan kentsel dönüşüm ile ilgili önerilerde bulundu.

Ada bazında yapılacak projelerle şehirdeki tüm yapı stokunun depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğinin zorunlu olduğunu dile getiren Bozbay, “Dönüşümün önündeki en büyük engel, bürokratik sistem ve kanunların yetersiz oluşu. Kentsel dönüşüm, tüketicilerin rızası ile değil kanunla yapılmalı. İlk depremde yıkılacağına kesin gözle bakılan binalar mühürlenip vatandaş acilen tahliye edilmeli. Bu alanda denetimi ve yaptırımı kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde uygulamalıyız” dedi.

İzmir’deki yapı stokunun yüzde 60’ına yakının yönetmeliklere uygun olmadığının altını çizen Bozbay şöyle devam etti:

Hisse modeli

“İzmir’de gerçekleşebilecek daha büyük depreme karşı ‘Kentsel Dönüşüm Seferberliği’ dışında hızlı bir çözümü yok. Acele kamulaştırma için bundan daha geçerli bir sebep olamaz. Sürecin koordinasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, kentsel dönüşüm üst kurulu oluşturulmalı. Kentsel dönüşümü frenleyen imar barışı süreci yeniden planlanmalı. Müteahhitlerle daire pazarlığı yerine, değer üzerinden paylaşım yapılacak yeni modele geçilmeli. Ön yargılardan arındırılmış değerleme sistemi sonrası doğabilecek haklar, menkulleşmeli ve devlet garantörlüğüne dönüşmeli. Evinden tahliye edilen vatandaşın metrekare yerine, hisse payı alacağı modele geçmeliyiz.”