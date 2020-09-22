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    HaberlerEge Haberleri Fen İşleri ekipleri arı gibi çalışıyor
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    22.09.2020 - 07:00 |

    Fen İşleri ekipleri arı gibi çalışıyor

    Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve tüm mahallelerde vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

    Fen İşleri ekipleri arı gibi çalışıyor

    Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve tüm mahallelerde vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Koru Mahallesi sağlık ocağı ve köy içi yollarında sathi kaplama ve Cumhuriyet Mahallesi’nden Muğla-Milas karayoluna bağlanan alternatif ulaşım yolunda 1. kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Başkan Muhammet Tokat, “Hemşehrilerimizin mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

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