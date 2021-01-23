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    HaberlerEge Haberleri Fethiye Belediyespor’a ABD’li oyun kurucu
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    23.01.2021 - 07:00 |

    Fethiye Belediyespor’a ABD’li oyun kurucu

    ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunu geçiren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosunu ABDli oyun kurucu Robert Johnson’la güçlendirdi.

    Fethiye Belediyespor’a ABD’li oyun kurucu

    ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunu geçiren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosunu ABDli oyun kurucu Robert Johnson’la güçlendirdi. Johnson, Rusya’da 11 maçta 11.3 sayı, 1.8 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakaladı. Fethiye’ye gelen Johnson’ın yarın iç sahadaki Fenerbahçe Beko maçında oynayacağı öğrenildi.

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