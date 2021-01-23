23.01.2021 - 07:00 |
Fethiye Belediyespor’a ABD’li oyun kurucu
ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunu geçiren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosunu ABDli oyun kurucu Robert Johnson’la güçlendirdi.
ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunu geçiren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosunu ABDli oyun kurucu Robert Johnson’la güçlendirdi. Johnson, Rusya’da 11 maçta 11.3 sayı, 1.8 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakaladı. Fethiye’ye gelen Johnson’ın yarın iç sahadaki Fenerbahçe Beko maçında oynayacağı öğrenildi.