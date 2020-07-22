‘FIFA cezasından kurtulduk'

TFF 3. Lig’de eski yabancı futbolcusu Igor Duric’e 170 bin euro borcunu oyuncu avukatından alınan ek süre içinde de ödemediği için FIFA’dan gelecek 6 puan silme cezasının korkusunu yaşayan Karşıyaka, borcu taksitlendirerek cezadan kurtuldu. FIFA’nın koronavirüs pandemisi sürecinde tanıdığı haktan yararlanan Kaf Kaf’ta ilk taksidi yatırdıklarını, puanlarının silinmesinin artık söz konusu olmadığını söyleyen Genel Sekreter Mehmet Yaya, “Uzun süredir kulübümüzün gündemini meşgul eden Igor Duric dosyası ile ilgili olarak, FIFA Disiplin Kurulu ve CAS nezdindeki görüşmelerimiz sonuçlanmıştır. Kulübümüz, FIFA Disiplin Talimatı’nda son dönemde yapılan değişiklikten faydalanmak suretiyle puan silme cezasından kurtulmuştur. Buradan hareketle hiçbir hal ve şartta puanımızın silinmeyeceğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bunun dışında, alacaklı futbolcu vekili ile görüşmeler de tamamlanmış olup, kendileriyle üç taksit halinde bu borcun ödenmesi konusunda mutabık kalınmış ve ilk taksiti bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmıştır” açıklamasını yaptı.